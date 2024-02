Al Buitoni arriva il Seravezza Pozzi | Bonura lancia la coppia di attaccanti per proseguire la marcia salvezza Dentro anche Del Siena Il Sansepolcro si affida a Pasquali e Ferri Marini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)La speranza dei tifosi bianconeri è che la domenica di sosta non vada a incidere sulla continuità del, che torna fra le mura amiche per un’altra partita della massima importanza contro un(prima volta per i versiliesi al) peraltro reduce da un periodo non certo favorevole dal punto di vista dei risultati. La compagine di Christian Amoroso ha colto un pareggio in rimonta nel derby contro il Tau Altopascio dopo le tre sconfitte di fila contro San Donato Tavarnelle, Grosseto e Orvietana, ma resta in orbita primato, perché cinque lunghezze di ritardo dalla vetta a 12 giornate dalla conclusione del campionato significano che tutto è ancora aperto. E la voglia di ritrovare la vittoria sarà a mille. Diversamente, i ragazzi di Marconon ...