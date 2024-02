Agricoltori in San Pietro | donano un trattore al Papa | “La nostra voce non si fermerà”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 febbraio 2024 –in Sancon la mucca Ercolina,alune della farina: “Simbolo del nostro lavoro e del pane di Cristo”. Nella domenica priam domenica di Quaresima, la protesta deglisi sposta sotto la finestra del Pontefice in attesa di una benedizione dell’Angelus. La delegazione del Maf (Movimenti agricoli federati) è giunta in piazza Sancon un mezzo agricolo come dono simbolico per Bergoglio. E gli hanno scritto una lettera: “Grazie per averci consentito di portare qui la”. La lettera aFrancesco “Caro Pontefice, con infinita gratitudine la ringraziamo per averci dato la possibilità di portare la...