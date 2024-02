Agricoltori con i trattori e la mucca Ercolina a piazza San Pietro chiedono l’attenzione del Papa

L'agricoltore (femminile, non comune, agricoltrice) è una persona che esercita un'attività nell'agricoltura, come responsabile della gestione o come lavoratore, specializzato nella coltivazione di frutta, verdura, cereali e altre piante variamente utili, in base alle caratteristiche climatiche e del terreno.

Agricoltori in piazza San Pietro: 'La benededizione ci aiuterà'. In regalo un piccolo trattore: Continua la protesta dei trattori . Ieri vari sit da Bolzano a Trapani, ma soprattutto a Roma con 200 agricoltori e allevatori e 5 trattori, arrivati da tutta Italia nel cuore della capitale, in piazza della Bocca della Verità. Oggi, come annunciato, un piccolo presidio, formato da trenta ...

Cinghiali: Cia, Necessario maggior coordinamento e risorse adeguate. Governo e Regione intervengano: ...di interventi richiesti attraverso la fase di mobilitazione e di assemblee degli agricoltori lucani ... il costante allarme in centri abitati testimoniano che lo sforzo compiuto con i 3 mila cinghiali ...

Polonia: le contadine si uniscono alla protesta degli agricoltori: La situazione è legata alle proteste degli agricoltori che hanno bloccato le strade di accesso ai valichi di frontiera con l' Ucraina , perché sostengono che il basso prezzo del grano ucraino sta ...