Agcom | Tar e altre sigle Oh come non sono felice di fare beneficenza a Zuckerberg

(Di domenica 18 febbraio 2024) Breve racconto non burocratico suil saggio regolamento dell’Autorità delle comunicazioni è stato sospeso. Così noi continuiamo a lavorare gratis per chi ha un patrimonio pari al Pil dell’Ungheria

L'Associazione Italiana Internet Provider aveva presentato ricorso contro le nuove regole, ritenendole non idonee. ... Leggi tutto (dday)

Adriano Panzironi (Roma, 12 aprile 1972) è un imprenditore italiano, noto per essere l'ideatore e il promotore di un regime alimentare denominato Life 120. Questo regime è privo di validazione scientifica ed è stato oggetto di procedimento da parte dell'AGCOM che ha erogato una multa, procedimento confermato dal TAR del Lazio che ha condannato Panzironi a 264 000 euro per aver propagandato tale pratica alimentare "pericolosa per la salute".

Equo compenso: Agcom ricorre al Consiglio di Stato contro la sospensione del Tar: L'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, ha infatti presentato al Consiglio di Stato un ricorso alla sentenza del Tar del Lazio dello ...

La piattaforma anti pirateria della Lega funziona: in un mese bloccati 528 indirizzi IP: La sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che riconosce all'Agcom l'autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti, demolisce il ricorso di Assoprovider e dà finalmente ...

Bollette a 28 giorni, Movimento Consumatori: Telecom perde il ricorso in Cassazione: A seguire proteste, l'azione dell'Agcom che ha stabilito il criterio della compensazione dei giorni "erosi" , i ricorsi delle compagnie telefoniche al Tar del Lazio, la decisione del Consiglio di ...