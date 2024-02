AEW | Buone novità sull’infortunio di Julia Hart | non dovrebbe tenerla fuori dal ring a lungo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 febbraio 2024) Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della situazione infortuni in AEW, con la campionessa TBSe il campione ROH Pure Wheeler Yuta assenti da metà gennaio. Non ci sono nuove informazioni sulla natura dell’infortunio di entrambi, ma c’è un piccolo aggiornamento su quelli che saranno i tempi di recupero della giovane campionessa TBS. Ritorno a breve? Sempre Fightful Select, sito che per primo aveva riportato dell’infortunio, ha formito un piccolo aggiornamento sulla situazione. Sicuramente lastaràper il restante mese di febbraio, ma le informazioni che filtrano parlano di un’assenza che non sarà atermine. Non conoscendo la natura del problema fisico non si possono fare ipotesi e immaginarla al PPV Revolution sembra improbabile, ma la...