Addio Federico | morto per un tragico incidente a soli 16 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Unevento ha sconvolto la comunità di Cesenatico, portando via un giovane studente di16Para, in unmotociclistico che lascia la comunità in lutto e pone interrogativi sulla sicurezza stradale., residente nella zona di San Rocco, è deceduto a seguito di una tragica caduta dalla sua enduro durante un giro con amici, un momento di svago trasformatosi in tragedia. L’si è verificato nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, intorno alle 16:00, sulla strada che collega San Carlo e Borello, vicino a vicolo Giarze. Secondo le ricostruzioni,avrebbe perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva, finendo fuori strada in autonomia, come confermato da alcuni testimoni ...