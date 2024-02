Addio a Caponi Grande impegno nel volontariato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ha destato profondo cordoglio, in tutta la comunità settempedana, la notizia della prematura scomparsa di Ernestovenuto a mancare, all’età di 55 anni, venerdì pomeriggio. A darne il triste annuncio la moglie Patrizia, la figlia Virginia con Samuele, la mamma Teresa, la sorella Paola con Gianluca, i nipoti e i parenti tutti. Da tempocombatteva contro un male che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Volontario del gruppo comunale di Protezione Civile viene ricordato come una persona mite e socievole, sempre sorridente e gioviale, in sintesi una persona d’oro. In passato, proprio in veste di volontario, fu uno dei primi a partire per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma dell’Aquila, nel 2009. Era anche un gran lavoratore, impegnato nel settore edile, e molto attaccato alla famiglia, e sapeva farsi apprezzare non ...