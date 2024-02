Adani punge Allegri | «Questo pollo è costato meno di Thuram»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le parole di Leledopo il pareggio della Juve contro il Verona: la provocazione contro il tecnicoLele, dopo il pareggio della Juve contro il Verona, ha lanciato una nuova provocazione nei confronti di. Appena dopo il triplice fischio, l’ex membro della Bobo TV ha condiviso una storia su Instagram, di lui al tavolo di fronte ad unarrosto e patatine, con indosso una maglia in cui pone per l’ennesima volta l’accento sul servilismo che parte della stampa avrebbe nei confronti di. Di seguito il suo commento.: "Polletto vs, Mkhitaryan e Calhanoglu" pic.twitter.com/nZlvNvYbCo— Daniele Mari (@marifcinter) February 17, 2024 «assieme alle patatine è ...

L'ACF Fiorentina è una società di calcio di Firenze, nata il 29 agosto 1926 con la fusione voluta da Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano tra la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e il Club Sportivo Firenze.

BoboTv, Tapiro anche per Vieri che si scatena: c'è un messaggio anche per Corona: L'inviato di Striscia ha chiesto all'ex bomber il motivo della separazione dal Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola , ma Vieri è stato piuttosto evasivo. BoboTV, le parole di Vieri sull'addio di ...

Champions, Inter - City: la telecronaca di Caressa nel mirino dei social, ecco perché: ... protagonista di un recente botta e risposta col telecronista Sky: " Adani si è giocato il commento ... E Chiaringi punge: "Chi non si può sentire è Trevisani, ho preferito Caressa e Bergomi ...

Croazia - Brasile 5 - 3 ai rigori, pagelle: muro Livakovic, Neymar balla da solo: Con Adani dirottato gioco forza in marcatura su Messi, impegnato in serata contro l' Olanda , il ... Richarlison 5 Centravanti che non punge e non fa sponde, ma Tite lo tiene in campo. Raphinha 4 Poco ...