Una donna di 42 anni lo scorso mercoledì è stata trovata morta nel suo appartamento a Trento , tra via Vicenza e via Padova, nelle vicinanze ... (ildifforme)

Per accoltellamento si intende l'atto di penetrare e colpire con un oggetto affilato o appuntito - solitamente un coltello o un pugnale - con l'intento di uccidere o ferire una o più persone. Spesso si tratta di un atto doloso, ma può anche verificarsi come gesto auto-diretto (ad esempio suicidio).

Accoltellamento a Presezzo, 25enne in gravi condizioni L'Eco di Bergamo

Donna accoltellata nel garage a Bolzano, il marito della 61enne: "Non so se è stato nostro genero" Fanpage.it

Due uomini accoltellati in un ristorante a Milano, uno è grave: Due persone sono state accoltellate nel tardo pomeriggio di domenica in un ristorante bengalese, a Milano, da un uomo non ancora identificato. Uno dei due feriti è grave ma non in pericolo di vita. L' ...

Accoltellamento nel Lecchese, 25enne ferito e abbandonato a Presezzo: è grave: Una rissa a Olgiate, è caccia all’aggressore. Il 25enne è stato colpito alla schiena: è in condizioni critiche all’ospedale di Bergamo.

Risse tra bande di ragazzi e coltelli, "Il centro di Roma come un ring": Troppi casi di violenza, i commercianti scrivono una lettera al sindaco e al questore chiedendo di rafforzare i presidi di sicurezza ...