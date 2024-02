Abbiamo salvato Il Nuovo dal fallimento La ’Cesare Pozzo’ affila le armi sul cinema

(Di domenica 18 febbraio 2024) Inevitabilmente la vicenda si è fatta spigolosa e la strada delle vie legali è già ben spianata. Il destino del’Il’ sembrerebbe scandito dal conto alla rovescia dopo che la proprietà dell’immobile di via Colombo ha chiesto all’associazione culturale ’Pietro Germi’ di consegnare le chiavi. Ultimatum di due settimane, per altro scaduto, di fronte al quale però il presidente dell’associazione Silvano Andreini ha risposto affidandosi alla consulenza di un legale. Ma per tentare di chiarire l’azione e riavvolgere il nastro della vicenda interviene ora Andrea Giuseppe Tiberti, presidente dalla societàEts. "La Mutua Cesare Pozzo di Milano fin dal 2002 – spiega Tiberti – hailIldalfinanziario ...

Due partite e due bei pareggi, uno per 2-2 l’altro per 1-1, in casa del Portogallo , una delle squadre più forti al mondo nel Calcio a 5 femminile. ... (oasport)

Onomastica Salvato – variante del nome proprio di persona Salvatore Persone Salvato da Genazzano – vescovo cattolico italiano

– vescovo cattolico italiano Cristian Salvato – ex ciclista su strada italiano

– ex ciclista su strada italiano Ersilia Salvato – politica e insegnante italiana

– politica e insegnante italiana Marella Salvato – giocatrice di curling italiana

Torino. Avevo 36 ore di vita, il doppio trapianto mi ha salvato: Mi seguono col day hospital benissimo, sono un'eccellenza, non solo perch mi hanno salvato la vita. ... Appena abbiamo visto che si abbassavano le cariche batteriche dei germi antibioticoresistenti, uno ...

Fiori e arresti a Mosca, 'non l'abbiamo salvato': Le parole di Alexei su un foglio alla Lubyanka: 'Non mollate'

Musica. 'Voci da Hebron': in un'opera lirica profetica il canto oltre la guerra: ... sia figlio di un ebreo salvato da Oscar Schindler. "È venuto apposta dagli Stati Uniti per ... Non abbiamo voluto essere comunque buonisti - dice Cararra - laddove non pare proprio il caso di esserlo. ...