Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nuovo polo scolastico sempre più realtà . La Provincia di Perugia, infatti, ha approvato il progetto definitivo del primo lotto di interventi che porterà alla realizzazione di un unico complesso capace di ospitare la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Si tratta di opere già finanziate, che prevedono una spesa complessiva di 21.919.212 euro. In aggiunta alle strutture scolastiche è prevista, successivamente, la costruzione di un secondo lotto relativo al palazzetto dello sport. Il progetto è stato illustrato nella sala Digipass di. Nell’incontro promosso dalla Provincia, la presidente Stefania Proietti ha parlato di un intervento essenziale per la città di San Benedetto, in quanto è in gioco il futuro di un territorio. "Questo momento di interlocuzione – così Proietti - ci permette di confrontarci con la comunità e fare ...