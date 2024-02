A che punto è la guerra di Israele?

Per Ue e Usa non ci sono dubbi: è Vladimir Putin il vero responsabile della morte di Alexei Navalny . L'ultimo vero oppositore dello zar finisce la ... (iltempo)

Dopo le sfilate di New York, è il turno di Londra. Le collezioni per l’Autunno-Inverno 2024/2025 vanno in scena all’ombra del Big Ben fino al 19 ... (iodonna)

La Fiat Punto è una famiglia di autovetture di tipo utilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT in tre serie: la prima, nata nel 1993 e disegnata da Giorgetto Giugiaro; la seconda nata nel 1999 e disegnata all'interno del centro stile Fiat; e la terza, nata nel 2005 e disegnata dalla Italdesign Giugiaro. Quest'ultima generazione è stata a sua volta declinata in tre modelli; il modello di esordio chiamato Grande Punto, che ha di fatto segnato l'inizio della terza generazione, affiancato nel 2009 dal modello Punto Evo, una sorta di evoluzione del primo, ed entrambi sostituiti da un terzo aggiornamento: la Punto 2012, la cui produzione è terminata nell'agosto 2018 senza un modello destinato a raccoglierne l’eredità. La produzione in India termina nel novembre del 2018. All'esordio di quest'ultima l'intera famiglia della Fiat Punto è stata venduta, dal 1993, in 9 milioni di esemplari.

Pretese inaccettabili: ... infatti, non sono le parole scelte, e nemmeno, se posso dirlo, il tono un po' smielato da Baci perugina: ci sta che a Sanremo si possa essere sdolcinati, non è questo il punto. Il punto, semmai, è ...

Israele dietro i gasdotti saltati in aria. La nuova strategia per fermare l'Iran: ... analista senior delle materie prime per Kpler, punto di riferimento per l'intelligence commerciale globale - è stato molto alto perché si tratta di due condutture significative che vanno da Sud a ...

Eredità Agnelli, i legali di Elkann: "Nessun tesoro nascosto, fondi noti al fisco": Tre brevi schede scritte a mano: l'insieme dei testamenti olografi di Gianni Agnelli, punto di partenza della battaglia ingaggiata dalla figlia Margherita sull'eredità paterna, era tutto ...che, al ...