A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi | programma 18 febbraio | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 18 febbraio 2024), domenica 18, ottava e ultima giornata di gare deidiin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) assisteremo a un day-8 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, vale a dire 9 podi e record di Budapest 2022 eguagliato. Nelle batterie del mattino Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 misti e le due staffette miste terranno alto il vessillo italico, con le due prove a squadre importanti per rientrare nel novero delle qualificate non solo alla Finale, ma anche alle Olimpiadi di Parigi. Nel pomeriggio Benedetta Pilato e Michele Lamberti sono già nell’atto conclusivo e la pugliese tenterà il colpo nei 50 rana ...