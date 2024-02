2 morti e 3 dispersi tra i migranti soccorsi dalla Geo Barents nelle acque internazionali del Mediterraneo

Un'altra tragedia in mare . La Geo Barents è riuscita a portare in salvo 80 persone : ma due persone non ce l'hanno fatta, e tre migranti risultano ... (fanpage)

Migranti, Geo Barents soccorre 80 persone nel Mediterraneo: 2 morti e 3 dispersi: ... una fiaccolata per le vittime Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Firenze, crollo nel cantiere dell'ex panificio militare: morti e dispersi Ultimo Aggiornamento Fotogallery, nuovi scontri tra ...

Crollo Firenze, si cerca l'ultimo disperso. Calderone: "Su sicurezza norme più incisive": Otto le persone coinvolte: 3 morti, 2 risultano ancora dispersi sotto le macerie. Tre sono stati estratti vivi e sono in ospedale IL CROLLO Incidente venerdì mattina in un cantiere in via Mariti, ...

80 migranti soccorsi dalla Geo Barents nel Mediterraneo, altri 2 morti e 3 dispersi: Due morti e tre dispersi nel Mediterraneo nelle ultime ore. Lo denuncia Msf, che in un post su X spiega: "Ieri notte, il nostro team ha assistito a una nuova tragedia del Mar Mediterraneo. Oltre 80 ...