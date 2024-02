18 febbraio | è la giornata della batteria Perché si celebra proprio oggi?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Firenze, 182024 - Ogni anno, il 18, silaInternazionalein concomitanza con il compleanno del suo inventore, il chimico fisico Alessandro Volta nato appunto il 181745. Il nome del fisico italiano conosciuto per l'invenzione del primo generatore elettrico mai realizzato, la pila, e per la scoperta del metano, è legato per sempre a quello dell’elettricità, che ha tra le sue unità di misure il “volt” (V), in onore del genio, che più contribuì con le sue scoperte allo sviluppo nel Diciannovesimo secolo. E pensare che Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio, nato a Como una famiglia di alto rango, era stato avviato a 13 anni allo studio di materie umanistiche alla scuola dei gesuitisua ...