18 febbraio 1967 | nasce Roberto Baggio VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) 18: la nascita diIl 18del, a Caldogno,. Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia le squadre in cui ha fatto brillare il suo talento diventando l’idolo delle generazioni nate negli anni ’80 e ’90. Ha vinto il Pallone d’Oro nel 1993 ed ha partecipato a tre edizioni dei Mondiali segnando 9 reti. Il rammarico per quel rigore sbagliato a Pasadena è ancora tanto ma bisogna ringraziarlo per tutto quello che ci ha regalato. Il suo addio al calcio nel 2004 è ricordato da tutti gli amanti del calcio. Comppie 57 anni il Divin Codino e non ci resta che fargli gli auguri. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.