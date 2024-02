Zola | “Loftus-Cheek come Milinkovic? Savic è più forte di testa | ma…”

Gianfranco Zola ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' del centrocampista del Milan Loftus-Cheek . Il parere (pianetamilan)

Zola: "Loftus-Cheek come Milinkovic Ci sta, ma l'inglese è più...": "Loftus-Cheek Mi ricorda Milinkovic-Savic ... Riguardo questo paragone, che ha messo in mezzo l'ex centrocampista della Lazio, ne ha parlato Gianfranco Zola ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ...

Viviano su Felipe Anderson: "Come lui ne ho visti pochi. La prima volta...": Parole al miele quelle di Emiliano Viviano nei confronti di Felipe Anderson, attaccante della Lazio. L'attuale portiere dell'Ascoli si è soffermato sul calciatore brasiliano ...

DA MILANO - Manfredi: "Il Milan potrebbe arrivare anche al secondo posto, Inter irraggiungibile": Potrebbe tornare Thiaw in difesa, e potrebbe riposare uno tra Reijnders e Loftus-Cheek, così come Leao e Giroud potrebbero essere sostituiti da Okafor e Jovic”. Davvero il Milan non può andare oltre ...