Zirkzee | «La mia fede in Dio | l’infanzia | il mio idolo Ronaldinho E ho un sogno nel cassetto…»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Joshua, attaccante del Bologna, ha parlato del suo momento e della stagione a Sportweek il magazine de La Gazzetta dello Sport Joshuaè uno dei protagonisti dell’anno per come sta spingendo il Bologna aldi un posto in Champions League. Oggi è in copertina su Sportweek, il magazine de La Gazzetta dello Sport. Ecco estratti della sua intervista, a partire dal secondo nome che in nigeriano significa “il destino è nelle mani di Dio”. SECONDO NOME: OROBOSA – «É il secondo nome che ha scelto per me mia madre. La risposta è sì, è bello vivere sapendo che la tua vita è nelle mani di Dio. Non c’è bidi preoccuparsi troppo: se Dio lo vuole, le cose che desideri accadranno. Altrimenti, significa che ha qualcos’altro in mente per te. Penso sempre che Dio abbia un piano per me, che tutto succeda per un ...