Zirkzee ha scelto il Milan | il messaggio è chiaro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 17 febbraio 2024) Joshuaè uno dei calciatori più ambiti per la prossima estate: lui sembra aver giàilinequivocabile Nove gol e sei assist in stagione, ma i numeri non dicono in maniera evidente quel che Joshuaha rappresentato e rappresenta per lo splendido campionato che sta facendo il Bologna. I piedi dell’olandese ci sono in ogni azione pericolosa dei rossoblù: è lui che accende la miccia per la formazione di Thiago Motta, non per niente il nome del 22enne di Schiedam è segnato in rosso sui taccuini dei dirigenti di tutte le big di Italia e non solo. Anche la Premier League pensa al talento olandese del Bologna, che però piace e tanto anche alle big di casa nostra. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe per sostituire Osimhen, la Juventus ci pensa in caso ...