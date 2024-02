Zilliacus rompe gli indugi | in Inghilterra sicuri | c’è l’offerta a Zhang!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024), come riferiscono dall’, torna alla carica per rilevare l’Inter da Steven Zhang. L’imprenditore finlandese ha avanzato una proposta importante. LA PROPOSTA ?ha offerto a Zhang per rilevare il 100% dell’Inter 1.2 miliardi di euro. A riferirlo il Manchester Evening News. L’imprenditore finlandese non ha mai nascosto il suo desiderio di voler acquistare un giorno l’Inter, tanto da ribadirlo anche ai nostri canali alcuni mesi fa., che in passato ha cercato anche di acquistare il Manchester United, fa sul serio. Da capire adesso la riposta di Zhang, che a maggio dovrà peraltro adempiere al debito con Oaktree. Il futuro della Beneamata si deciderà in questi mesi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...