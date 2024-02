Zerbin | «Mazzarri mi ha dato grandi possibilità al Napoli» Gazzetta

Napoli . Dopo Zanoli e Zerbin se ne va anche Gaetano. Non c'è spazio per i giovani della cantera nel Napoli attuale di Mazzarri. E Degno di un calciatore che ha dato tutto sempre e a prescindere.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladello Sport ha intervistato il giovane Alessio, passato in questa sessione di mercato dalal Monza. Il giovane calciatore vanta alle spalle già tantissime esperienze tra cui lo scudetto vinto colnella passata stagione. Uno dei suoi ricordi è proprio per: «mi ha, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto».aveva da tempo espresso il desiderio di giocare con più continuità per potersi migliore e dimostrare sopratutto chi è. Proprio per questo è arrivata poi la decisione Monza: «E’ l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. E’ la ...