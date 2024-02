Zendaya vestita come un robot sul red carpet di “Dune 2” | la tuta cyborg di Mugler conquista la scena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) No, non è il solito abito “da sera” quello che l’attrice e cantante americanaha voluto sfoggiare sul reddella prima londinese del film “: Part 2”. È una, una creazione futuristica unica nel suo genere: arriva direttamente dagli anni ’90, dalla collezione autunno-inverno del 1995 del visionario stilista francese Thierry. Ricorda l’armatura argentata di un, ha inserti di plexiglas e, nella versione originale, era completata da un elmetto. Il look fa parte della collezione di haute couture per l’autunno-inverno del 1995, che venne presentata in una delle più celebri sfilate della storia della moda, la cosiddetta “Cirque d’hiver” a Parigi. Venne organizzata per festeggiare i 20 anni dell’azienda e durò un’ora, in cui sfilarono ...