Zendaya ha portato un pezzo di storia della moda sul red carpet di Dune | Parte Due

visto Zendaya in versione gold e Timothée Chalamet con un pezzo Part 2 a Parigi Nelle stesse ore, a Parigi, Zendaya, Timothée portato in passerella da Naomi Campbell nel 1999. Articoli più letti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024)do it so well! E non è un caso se lo diciamo in inglese, visto che è proprio a Londra che si è tenuta la premiere mondiale diDue. L’attrice ha superato persino se stessa, visto che è molto famosa per i suoi outfit sopra le righe, e ha calcato il tappeto di sabbia con un’armatura robotica caratterizzata da un mix di pannelli metallici e trasparenti. Non solo questo look dipere dell’iconico Image Architect è assolutamente mozzafiato, ma è anche uno squisitoditratto direttamente dagli archivi Mugler. In particolare, si tratta di un abito robotico di Thierry Mugler del 1995. “E sì, è l’abito ORIGINALE”, ha scritto Roach in un post su Instagram di Muhammad Ali con la ...