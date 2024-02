Zeman ricoverato | sarà operato lunedì

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - L'allenatore del Pescara Zdenek, come annunciato la scorsa settimana, questa mattina è statoin una clinica pescarese, dovesottoposto a un intervento chirurgico. Lo ha reso noto il vice allenatore della squadra biancazzurra, Giovanni Bucaro, durante la presentazione della gara Vis Pesaro-Pescara che si terra' domani alle 20.45. "L'ho accompagnato questa mattina - ha detto Bucaro - in clinica.stava abbastanza bene. Deve fare un intervento nelle prossime ore, ma era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l'operazione che era stata programmata per giugno va fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile".

