Zelensky | ' ritiro da Avdiivka per salvare le vite dei soldati'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ildell'esercito ucraino dalla città diè stata una "decisione giusta" per "quante piùpossibili", mentre iucraini lottavano per resistere all'assalto delle truppe russe. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyralla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "E' stata una decisione logica giusta e professionale quella diquante piùpossibile", ha affermato.

