Zelensky | risposta a Putin o catastrofe

(Di sabato 17 febbraio 2024) 10.15 "Il 2024 chiede unada tutto il mondo. Se non lo facciamo ora,renderà le condizioni catastrofiche anche per altre nazioni. Il 2024 deve essere il momento per ristabilire le regole. La Russia che non rispetta le regole deve appartenere al passato". Così il presidente ucrainonel suo intervento per la secoda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Dobbiamo far sì che la sicurezza torni a essere una realtà. Se si lascia fare la Russia, i conflitti non saranno più locali ma la guerra sarà globale".