Zelensky | ' 2024 sia anno per ristabilire mondo con regole'

Qualcuno pensa che sia stato assassinato, mentre la maggior parte ritiene che comunque Navalny sia Zelensky: "Ucciso" FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Russia, da

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Il 24 febbraio 2022 poteva segnare la fine delche conosciamo, undiper proteggere la vita" e "ildeve diventare il tempo in cuicompletamente un ordine mondiale basato sulle". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La Russia che non rispetta ledeve restare nel passato, possiamo assicurarlo non facendo qualcosa, ma facendo tutto il necessario", ha aggiunto.