Zazzaroni | «Inter tra le prime 4 5 squadre d’Europa? 2 più forti»

con l' Uefa che la obbliga a riequilibrare il rapporto tra ricavi L'Inter di Marotta ha già vinto lo scudetto, col presidente in col presidente in Cina e un debito imbarazzante (Zazzaroni) L'

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ivanha parlato anche dell’a seguito della netta vittoria di ieri sera contro la Salernitana. TOP 5 – Queste le parole di Ivannel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Secondo me, l’che abbiamo visto ieri sera è tra le4/5più? Dunque, di più forte c’è il Real Madrid, poi c’è il Manchester City. Però, se va in finale, se la possono giocare. Chi c’è ancora? Forse sì. Bayern Monaco male male, Bayer Leverkusen è da un’altra parte…». LAUTARO MARTINEZ – Poisu Lautaro Martinez. «Va via, secondo me? Non lo so perché è chiaro che, se io fossi un grande club, su Lautaro metterei gli occhi. Questo mi sembra chiaro, però anche l’… Non ...