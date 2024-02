Zanzare e zecche | tutto quello che c’è da sapere Il vademecum di Ats

La tularemia, detta anche febbre dei conigli, è una patologia (zoonosi batterica) trasmessa all'uomo da roditori e lagomorfi (conigli e lepri) attraverso la puntura di parassiti quali zanzare e zecche (Ixodes ricinus), inalazione o ingestione ed è dovuta al batterio Francisella tularensis.

Dengue, West Nile, Zika e le malattie tropicali che spaventano l'Italia. Cosa sapere: Sono oltre 100 i virus identificati dai ricercatori classificati come arbovirus e capaci di scatenare negli esseri umani le arbovirosi. A trasmetterle vettori artropodi ovvero zanzare, zecche e flebotomi attraverso il loro morso/puntura. Confinate una volta in Paesi lontanissimi, il loro arrivo in Italia è coinciso con la globalizzazione esasperata degli ultimi anni, con ...

Cimici dei letti in Italia Cosa sappiamo sull'allarme: Ma non comuni come mosche e zanzare . Il problema è limitato, perché se si intercetta subito un'... Non sono come le zecche, che restano addosso alle persone. Si deve operare una vera e propria bonifica,...

18 casi di encefalite da zecca in Veneto: come difendersi ed evitare l'infezione: Dopo le zanzare, le zecche sono infatti i parassiti più diffusi al mondo e si trovano anche in pianura, sempre nell'erba, ma di solito non sono infette", ha concluso il dottore. Come e dove ...