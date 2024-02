Zanetti | «Miei figli tifano Inter | due giocano a calcio Vanno al Milan? No!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024), ospite al podcast “BFF – Best Friend Florencia” su Spotify, dopo aver parlato del suo passato ao ha parlato dei suoi tree della passione per l’, con una battuta riguardo il. TRIPLA PASSIONE – Javierha parlato così dei suoi tree la passione per l’: «Ho tree tutti diversi: Sol è la principessa della famiglia, mi assomiglia perché facciamo mille cose e non stiamo mai fermi. Nacho è quello che ha portato la calma alla famiglia. Il più piccolino, Tomas, è un fanatico dell’! Tutti e tre, ma lui particolarmente. Ignacio gioca a futsal, mentre Tomas nell’accademia dell’. Volevo facessero la mia ...