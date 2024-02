Zanetti | «Inter | mai accontentato! Alcune cose non hanno prezzo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024)non perde mai occasione per sottolineare quanto il suo legame con l’sia forte da sempre. Il vice capitano dell’ed ex storico capitano, ospite del podcast BFF – Best Friend Florencia, racconta un po’ del suo arrivo a Milano e dei motivi che loportato a rifiutare offerte importanti NUOVA TAPPA – Javierha un legame lungo e importante con l’dove è passato dal campo alla scrivania in un batter d’occhio: «È stata una carriera lunga. Più che uno shock è stato un grande cambiamento perché si chiude una tappa e ne inizia una completamente diversa, io prima di tutto felicissimo perché proseguiva questo legame con l’ma non volevo essere solo un dirigente sportivo ma avere una visione più ampia. Io mi mettevo al tavolo con altri ...