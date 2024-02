WWE | Naomi si qualifica ad Elimination Chamber | rimane un solo posto sognare WrestleMania

(Di sabato 17 febbraio 2024) Questa notte è stato il grande ritorno sul ring diin WWE. Dopo il ritorno alla Royal Rumble,ha sfidato Alba Fyre per unad. Una sfida che non doveva nemmeno esserci, dato che originariamente era Shotzi ad avere l’opportunità di sfidareper unnella gabbia. Vittoria facile perNon c’è stata alcuna sorpresa, in effetti, dato che a vincere abbastanza facilmente è stata la rientrante. Nemmeno le interferenze di Isla Down hanno impensierito l’ex campionessa, che ha mostrato di essere una temibile sfidante per la vittoria finale con una grande dimostrazione di forza. La vittoria è arrivata per sottomissione, con l’ex Kay Lee Ray che ha ceduto alla presa di ...

Altre Superstars si qualificano alle due Elimination Chamber: la maschile si completa: con Zelina Vega vs Naomi e Tiffany Stratton vs Shotzi, ma quest’ultima si è infortunata e quindi è stata sostituita in modo non diretto dalla scozzese. Quindi l’Elimination Chamber maschile, valida ...

WWE Friday Night SmackDown, February 17 Results: The Rock Joins The Bloodline, Logan Paul Beats The Miz, Naomi Wins Her Women’s Qualifier: Akam and Bernal start the tag team action. Akam wastes no time and clocks Bernal before tagging in Rezar. The Authors of Pain then drag Morris into the ring with Rezar firing off right hands on Morris ...

Austin And Colten Gunn React To The Rock, Bayley Doesn't Know Who To Trust | WWE x AEW Fight Size: - Kevin Owens kicked off the show by defeating Dominik Mysterio to earn his spot in the men's Elimination Chamber Match. - Paul Heyman was spotted talking to Grayson Waller on February 16. Waller will ...