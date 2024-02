WWE 2K24 | svelati i primi ratings dei personaggi giocabili

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 febbraio 2024) Attraverso il programma UpUpDownDown condotto da Xavier Woods, sono stati rivelati i rating di alcunidell’ultimo videogioco WWE. Tra questi spicca il punteggio di 96/100 attribuito a Rhea Ripley, l’attuale campionessa mondiale femminile. Superstar Rating Rating 2K23 Domink Mysterio 83 78 Logan Paul 90 85 Kevin Owens 86 87 Rhea Ripley 96 87 The Miz 81 85 Zelina Vega 74 74 …MAMI AND DOM?!? See what @wwe superstars @RheaRipley WWE and @DomMysterio35 had to say about their @2k!Did @WWEgames put MAMI on top? pic.twitter.com/a3jTtVmms5— UpUpDownDown (@UpUpDwnDwn) February 16, 2024 Il nuovo capitolo dell’iconica serie di videogiochi sviluppata da Visual Concepts, sarà disponibile l’8 marzo per PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series XS, Xbox One e PC tramite Steam.