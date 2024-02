WTA Doha | Iga Swiatek si prende il titolo | Rybakina dura un set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Igatorna regina di. La numero 1 al mondo ritrova finalmente un po’ sé stessa, riuscendo a battere Elenacon il punteggio di 7-6 6-2; una lotta serratissima nel primo set, mentre nel secondo la kazaka è calata vistosamente di tono, permettendo alla polacca di vincere il settimo 1000 della propria carriera. Eppure il primo set sembra parlare di una debacle completa per, che non pare avere confidenza con il proprio servizio: pronti via e arrivano due break in favore di, che vola sul 4-1 e battuta, con la possibilità di poter mettere sotto chiave la frazione. E invece, all’improvviso, la kazaka deve frenare l’inerzia per un problema alla gamba che arriva dopo un appoggio in uscita dal servizio. E la partita si ribalta come un calzino. Da che pareva in controllo, la ...