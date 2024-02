solo una squadra che gioca un bel calcio non è abbastanza se vuoi Amo il mio passato ma allo stesso tempo l'aspettativa che porti è "Per me celebrare un quarto posto era davvero stran o. Alla fine

“Vuoi celebrare il mio matrimonio?”. Dopo la proposta, la controproposta della conduttrice ad Alberto Matano (Di sabato 17 febbraio 2024) La proposta super romantica, poi la richiesta di celebrare il matrimonio ad Alberto Matano: la conduttrice, in dolce attesa, è stata ospite dell’ultima puntata de La Vita in diretta e parlato di questo momento magico della sua vita. A breve diventerà mamma per la prima volta e, già vestita di bianco nello studio di Rai 1 con il pancione in evidenza, ha spiazzato gli ospiti in studio con una richiesta particolare rivolta proprio al giornalista: “Vuoi celebrare le mie nozze?”. Ma andiamo con ordine. La proposta è arrivata a Dubai, lo scorso gennaio ma solo da poco la conduttrice ed ex modella ha deciso di condividere la notizia con tutti postando il video su Instagram accompagnato ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di sabato 17 febbraio 2024) Lasuper romantica, poi la richiesta diilad: la, in dolce attesa, è stata ospite dell’ultima puntata de La Vita in diretta e parlato di questo momento magicosua vita. A breve diventerà mamma per la prima volta e, già vestita di bianco nello studio di Rai 1 con il pancione in evidenza, ha spiazzato gli ospiti in studio con una richiesta particolare rivolta proprio al giornalista: “le mie nozze?”. Ma andiamo con ordine. Laè arrivata a Dubai, lo scorso gennaio ma solo da poco laed ex moha deciso di condividere la notizia con tutti postando il video su Instagram accompagnato ...

