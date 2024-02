Von der Leyen | “Un Commissario Ue alla Difesa” In Europa finalmente cadono i tabù

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 febbraio 2024) La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, ha annunciato che in caso di rielezioneguida del governo europeo istituirà un. L’annuncio, che per la verità era nell’aria, è arrivato nel corso della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza ed è stato accompagnato anche dall’anticipazione del piano per la strategia industriale Ue nel settore. Diversi fattori concorrono a questa presa di posizione: il contesto geopolitico che ha reso evidente che la pace non è un bene scontato, le dichiarazioni di Trump sulla Nato e, anche, nel caso specifico di von derla costruzione di un percorso che nei suoi auspici la possa riconfermare numero uno a Bruxelles. La presa di coscienza Ue sulla necessità di unacomune Sebbene ...