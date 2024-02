Volley serie A2 femminile Ortolani crede nei playoff | Siamo in gran forma»

Volley 2023 - 2024 Serie A1 femminile Squadra Conegliano La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è pronta per il secondo appuntamento più atteso della pallavolo nazionale. Tra domani e domenica si

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’Omag-Mt San Giovanni ci, a 3 punti dal quinto posto in classifica, ultima casella utile per i, tutto è possibile. Ma negli occhi di tutti i tifosi c’è ancora lo splendido tie-break con Talmassons di mercoledì sera, chiusosi con un perentorio 15-5 per le marignanesi. "Noiqueste, dobbiamo giocare divertendoci e senza pensieri – conferma la campionessa Serena– dobbiamo giocare libere da chiusure mentali o condizionamenti. La partita di Udine è stata tesa e nervosa fino al 2-2 e non è stata tra le nostre migliori prestazioni fino appunto al tie-break dovetornate quelle che hanno battuto Messina 3-0". Le marignanesi sono in uno stato dipsico-fisico davvero ottimo dopo le ultime due vittorie e con una Pool Promozione che sta rimescolando le ...