Volley femminile - Serie B1» | C» & D» Img Nottolini inizia il ciclo di ferro | match-clou a Porcari e derby Mav-Pantera

Volley 2023 - 2024 Serie A1 femminile Squadra Conegliano La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è pronta per il secondo appuntamento più atteso della pallavolo nazionale. Tra domani e domenica si

(Di sabato 17 febbraio 2024) In"B1" seconda giornata di ritorno a Capannori per la IMG, ma per le bianconere di Bigicchi si apre undi partite "senza ritorno". Gli otto punti conquistati nelle tredici giornate non ammettono molti altri margini di errore, almeno non con squadre della metà meno nobile di classifica. Le capannoresi, stasera, alle 21, ospitano il Montesport Firenze, 14 punti, nel trenino di quattro squadre dall’ottavo all’undicesimo posto immediatamente davanti allanell’arco di due punti: una locomotiva a cui la IMG deve assolutamente riuscire a unirsi. Impegnate tutte di sabato anche le altre lucchesi dei campionati provinciali. In"C", adella giornata e, forse, del campionato. Le padrone di casa del ...