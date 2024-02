Volley femminile | Milano stende Scandicci al tie-break e va in finale di Coppa Italia Duello Egonu-Antropova

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha sconfittoper 3-2 (21-25; 25-16; 25-17; 14-25; 15-10) e si è qualificata alladella2024 di. La formazione meneghina ha avuto la meglio sulla compagine toscana al PalaTrieste, al termine di un confronto ad altalena, in cui le due squadre si sono alternate nel dominare i vari set. Le ragazze di coach Marco Gaspari torneranno in campo domani (domenica 18 febbraio, ore 14.15) per affrontare Conegliano, in quella che è la nuova classica della pallavolo tricolore: le Pantere hanno vinto scudetto ebattendo l’Allianz nelle finali della passata stagione, la Superna e i due confronti di campionato in questa annata agonistica. Le ...

22-14 Sassata in parallela di Egonu. 21-14 Ognjenovic non si intende con Nwakalor. 20-14 Primo tempo di Folie, la centrale azzurra sta attaccando solo nei tre ...

