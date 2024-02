Volley femminile | Conegliano strapazza Chieri e vola in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha schiantatocon un perentorio 3-0 (25-18; 25-16; 25-12) e si è qualificata alladella2024 di. Le Campionesse d’e detentrici del trofeo si sono imposte in maniera nitida al PalaTrieste, confermando il pronostico della vigilia contro la compagine piemontese, che non è riuscita a impensierire la corazzata veneta dopo aver eliminato la blasonata Novara. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state impeccabili nel corso dell’incontro, non concedendo nulla alle avversarie e tenendo sempre in mano il pallino del gioco senza particolari criticità. Le Pantere torneranno in campo domani (domenica 18 febbraio, ore 14.15), sempre nel capoluogo giuliano, per affrontare la vincente della sfida tra ...