Voli con destinazione a sorpresa | ripartono nel 2024 | le regole per partecipare

I voli saranno operati con E195 della compagnia aerea Air all'utenza dell'aeroporto di raggiungere qualsiasi destinazione al mondo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nell’ambito della campagna #LetsGetLostwithWIZZ,nelconWizz Air. La compagnia low cost noleggerà un aereo per unasconosciuta questo marzo. I partecipanti al concorso e in cerca di avventura avranno la possibilità di vincere un viaggio tutto incluso in un posto molto ambito.con, come funziona il concorso Wizz Air Il concorso Wizz Air, per ora avviato in Inghilterra, offre la possibilità di vincere un viaggio verso unamisteriosa a ben 35 fortunati vincitori, per una vacanza di 4 giorni, tutto compreso. Il primo volopartirà da Londra Gatwick giovedì 7 marzo verso la...