Voleva fuggire  Sodano poteva consegnarsi al posto di blocco | ma proseguì

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il finanziere 27enne che ha ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata fu fermato a un posto dipochi minuti dopo la strage ma non confessò

Voyeurismo, bisogno di attenzione, controllo: l'esperimento "Quiet" del '99 ha predetto i social: ... We Live In Public , esperimento sociale che gli fece perdere tutto e portandolo a fuggire in ... Non era più il creatore del progetto e nemmeno il regista: nella sua testa voleva essere il suo demiurgo, ...

M.O., Borrell chiede agli Usa di non fornire piu' armi a Israele: ...e settecentomila persone ha ricordato Borrell schiacciate contro un muro che non possono fuggire. ... Gia' allora avevano deciso di sospendere la fornitura di armi a Israele, perche' Israele non voleva ...

Christian Sodano e le minacce nei messaggi a Desyrée: «Faccio del male alla tua famiglia e mi uccido»: Ha deciso di "punire" Desyrée facendo del male alle persone a lei più vicine, la madre e la sorella. Gli investigatori sospettano che le intenzioni di Christian Sodano ...

Christian Sodano, dalla corsa in auto alle bugie ai carabinieri. «Il killer di Cisterna voleva fuggire»: Correva come un pazzo. Aveva appena ucciso la mamma e la sorella della sua fidanzata. Era in fuga, al volante dell'Audi A3. La pistola accanto, sul sedile, sotto al giubbotto. A ...