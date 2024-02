E di tanto in tanto, voci lontane ", questo il racconto di Emanuele Parsi , il professore universitario 62enne ricoverato d'urgenza in terapia intensiva a Treviso e operato al cuore in seguito a un

Vittorio Emanuele Parsi e l'amore per Tiziana Panella: "Ero quasi morto. Volevo rivedere il suo volto" (Di sabato 17 febbraio 2024) Sono trascorsi quasi due mesi dal malore che ha colpito Vittorio Emanuele Parsi. Il 27 dicembre scorso, mentre parlava sul palco a Cortina, il politologo torinese, professore di relazioni internazionali all'università Cattolica di Milano, ha accusato un forte dolore al petto ed è stato sottoposto...

