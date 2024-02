Vita Immaginaria | Annalena Benini presenta il suo Salone del Libro

'È il titolo di un bellissimo libro di Natalia Ginzburg', dice Annalena Benini presentando 'Vita immaginaria', cioè il tema del prossimo Salone del libro di Torino, il primo della sua direzione. Una

(Di sabato 17 febbraio 2024) È dedicato allail primodeltargato. Si terrà al Lingotto Fiere da giovedì 9 a lunedì 13 maggio, avrà la Liguria come Regione ospite, mentre non ci sarà un Paese ospite, ma una lingua, quella tedesca. “Sarà unpieno di, di movimento e di donne. Porto la mia personalità, le mie passioni.Quello che amo leggere, ascoltare e incontrare sarà la mia marca distintiva, ma questo è un lavoro di squadra”, ha dettodurante il primo incontro sul ‘suo’.Nuova la location scelta: il Teatro Regio di Torino, sala stracolma. Al suo fianco tutte le istituzioni torinesi e piemontesi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, le fondazioni, Intesa Sanpaolo, ...

Sara Colaone: “Il mio manifesto del Salone del libro di Torino, dove l’immaginazione è vita e i colori un’aureola laica”: L’artista bolognese ha vinto il bando per l’edizione 2024 con la sua interpretazione del titolo tratto da Natalia Ginzburg ...

"Vita immaginaria" è il tema della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino

La “vita immaginaria” non è virtuale, ma muove dentro di noi i fatti reali: Un elogio della creatività, della potenza delle storie come luoghi immaginari, dell’inatteso e del meraviglioso in cui ci trascinano le opere che amiamo. “Vita immaginaria” evoca insieme l’amore per i ...