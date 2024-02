Vis | Banchieri elogia squadra e attaccanti | Bravi E che il derby ci serva a migliorare

(Di sabato 17 febbraio 2024) Maestro Zeman non ci sarà, ricoverato da oggi per una serie di accertamenti. Il suo Pescara sì, riconoscibilissimo, croce e delizia dei tifosi biancazzurri. Basti dire che è lache frequenta più di tutte l’area avversaria, quella che beneficia di più rigori (8), quella che segna di più su azione (dopo il super Cesena), quella che segna di più nei primi tempi (dopo il Cesena), quella che segna di più con gli under (21 gol con 9 giocatori diversi), quella che pareggia di meno (5; di contro Vis primatista con 14). Infine la più corretta del girone, con zero espulsi. Quella che, lo sappiamo tutti, vince e perde tanto, segna e subisce, attacca e concede spazi. Un bell’esame per la Vis.intanto ha analizzato la gara con l’Ancona: "Ci siamo soffermati sulle cose che potevamo fare meglio – ha detto –: una costruzione più veloce, muovere ...

