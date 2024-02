Vigliotti e Cerullo FdI | da De Luca escalation follia e violenza verbale contro Governo Meloni

- continua sotto - "Non è da considerarsi un fenomeno isolato" per Cangiano, Cerullo e Vigliotti ma un "chiaro segnale di una problematica strutturale che affonda le sue radici nelle dinamiche

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 17 febbraio 2024) Caserta. In un momento di crescente polarizzazione politica, le recenti dichiarazioni del Governatore della Campania, Vincenzo De, rivolte al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia, hanno sollevato un’ondata di indignazione tra le file di Fratelli d’Italia (FdI). Alessandrae Lucia, dirigenti provinciali di FdI a Caserta, esprimono il loro profondo disappunto per le parole di De, descritte come “aberranti”, “violente” e “volgari”. In un contesto nazionale dove il contrasto alla, soprattutto quella, viene perseguito con vigore sia sul piano politico che in ambito educativo e culturale, l’uso di un linguaggio denigratorio da parte di una figura istituzionale come il Governatore della Campania suscita ...