VIDEO – Napoli-Genoa 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 17 febbraio 2024), anticipoventicinquesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. AVANTI PIANO –1-1 nell’anticipoventicinquesima giornata diA. Ancora una volta ilmigliora il risultato nel finale, ma stavolta non riesce a capovolgerlo del tutto: è solo pari. Due minuti e mezzo per la prima occasione, serpentina di Khvicha Kvaratskhelia e tiro parato da Josep Martinez. Il portiere deldeve fare un intervento ancor più pesante al quarto d’ora, opponendosi a una botta potente di ...

Ennesimo passo falso del Napoli contro il Genoa: anche Victor Osimhen soffre in tribuna per i compagni durante il match. Un’altra giornata di Serie ... (spazionapoli)

"Non si esce così dal campo!": faccia a faccia tifosi - Anguissa, giocatore fermato in auto -: ...in merito all'andamento del Napoli e in merito all'atteggiamento dei giocatori al momento dell'uscita dal campo dopo la sfida pareggiata 1 - 1 contro i liguri. Clicca su play per guardare il video: ...

Mazzarri da non credere, anche lui finisce in una inutile trappola: Il tecnico ritiene di aver visto un buon Napoli contro il Genoa. E' comprensibile la voglia di salvare qualcosa, ma è difficile condividere il suo pensiero. 50mila tifosi del Napoli ancora una volta ...

Meluso: "Mazzarri gode della nostra fiducia ma...": "Può vivere tranquillamente le sue gare. Poi strada facendo vedremo, questo è il calcio" Prima di Napoli-Genoa, match che apre il sabato della venticinquesima giornata di Serie A, per gli azzurri ha p ...

Mazzarri, i numeri del disastro: dal suo arrivo il Napoli è il 2° peggior attacco: Da quando Walter ha messo piede sulla panchina azzurra, il Napoli è il 19° peggior attacco della Serie A con sole nove reti segnate ...