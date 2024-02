VIDEO Borrelli | spari contro concessionaria | ancora raid a Casalnuovo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Colpi di pistola sono stati esplosi giovedì notteunaper il noleggio di auto e scooter in via Filichito a. Il titolare, che al suo arrivo la mattina di venerdì 16 febbraio ha trovato diversi fori di proiettile nella serranda e alcuni bossoli rimasti a terra, ha sporto denuncia dell’accaduto e ha inviato ilripreso dalle telecamere di sorveglianza alle forze dell’ordine e al deputato Francesco Emilio. Nelle immagini si vede un’auto di colore bianco dalla quale scendono due soggetti armati di pistola che iniziano a sparare verso lae le autovetture parcheggiate nel cortile per poi darsi alla fuga”. Lo rende noto il deputato Francesco Emilio. “Un atto grave che segue ...