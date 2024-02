Viareggio Cup | l’Avellino vola agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Primavera 3 delconquista il pass per glididellaCup. Decisiva la vittoria (3-0) contro le Jovenes Promesas (selezione spagnola, ndr.). Un risultato storico per la formazione irpina che avanza dopo 42 anni alla competizione tricolore, l’ultima volta nel 1982, nella finalina persa contro il Dukla Praga. Martedì 20 febbraio ore 15, i lupi affronteranno nigeriani del Beyond Limits, unica squadra a chiudere a punteggio pieno la fase a gironi, battendo 6-4 anche la Fiorentina. “Ottima prova, devo fare i complimenti a questi ragazzi, che mi hanno dimostrato il loro attaccamento a questa ma, a questi colori. Partita a senso unico, abbiamo avuto circa venti palle gol, segnato il primo gol è andata in discesa – spiega il tecnico, ...