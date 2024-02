“Viaggiatori straordinari” | Marco Valle racconta i grandi esploratori italiani

Un libro, quello di Marco Valle dal titolo 'Viaggiatori straordinari', racconta l'epopea dei nostri connazionali. Tutti alle prese con viaggi alla scoperta del mondo per partire dal Corno d'Africa fino allo spazio. Tra

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb –è parto di un autore, nato a Trieste e figlio d’un capitano di lungo corso, come, il quale non è, seppur residente a Milano, uno spirito terragno. “Residente” non è un termine adatto, dato che, vocato sin dall’infanzia alla vita marittima, ha percorso il mondo in lungo e in largo: da Beirut all’Argentina, da Malta a Tokyo; non per nulla è stato caporedattore della rivista del Touring Club Italiano. Dopo un libro sulle frontiere (Confini e Conflitti, 2014), uno su di una grande impresa italiana in Egitto (Suez. Il canale, l’Egitto e l’Italia, 2018) e uno sulla difficile relazione tra l’Italia e i mari che pure la circondano (Patria senza mare, 2022), è così giunto il libro del viaggiatoresul viaggio: ...